Пасха в Казани 2024: программа мероприятий, где встретить, что посмотреть, куда сходить

5 мая с 9.00 до 18.00 жителей и гостей города приглашая на праздничную выставку в библиотеку-филиал № 36 Казани. Гости с помощью красочно оформленных книг и журналов смогут узнать о том, как отмечали Пасху в прошлом, как подготовиться празднику, что можно приготовить и как украсить пасхальные яйца.