Пасха в Казани 2024: программа мероприятий, где встретить, что посмотреть, куда сходить

В воскресенье, 5 мая, россияне будут отмечать один из самых радостных и светлых христианских праздников — Пасху. В столице Татарстана в этот день подготовили особую программу мероприятий. Рассказываем, куда сходить на Пасху в Казани 2024, и делимся расписанием богослужений.
Расписание богослужений на Пасху в Казани 2024
4 мая в 9.00 начнется литургия святителя Василия Великого в храме преподобного Серафима Саровского Казани.
Пасхальная полунощница состоится в 23.00 в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Запланирован также пасхальный крестный ход.
5 мая в 00.00 пройдет пасхальная заутреня. Божественная литургия состоится в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.
Здесь же в 16.00 митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит Великую Пасхальную вечерню. Перед началом богослужения состоится торжественная встреча Благодатного огня, сходящего накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Для получения святыни необходимо принести лампады.
6 мая в 9.00 — пасхальная литургия в Никольском соборе Казани.
7 мая в 9.00 — пасхальная литургия в Свияжском Богородице-Успенском мужском монастыре.
Пасха в Казани 2024: программа мероприятий.
Православная выставка-ярмарка.
С 8 по 14 мая в Казанском Богородицком мужском монастыре пройдет международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». На ней можно будет купить церковную утварь, духовную литературу, ювелирные, фарфоровые и керамические изделия. Пришедшим предложат монастырские и фермерские продукты, натуральные ткани и не только.
Во время проведения выставки-ярмарки желающие смогут посетить просветительские встречи, концерты духовной музыки и побеседовать со священнослужителями, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Мастер-класс «Пасхальные узоры».
В Пасху, 5 мая в 14.00, в центральной библиотеке Казани пройдет мастер-класс для детей и их родителей. Участники изготовят украшения с традиционными символами Пасхи в технике декупаж с использованием красочных бумажных салфеток. Вход свободный.
Выставка «Звон пасхальной радости».
5 мая с 9.00 до 18.00 жителей и гостей города приглашая на праздничную выставку в библиотеку-филиал № 36 Казани. Гости с помощью красочно оформленных книг и журналов смогут узнать о том, как отмечали Пасху в прошлом, как подготовиться празднику, что можно приготовить и как украсить пасхальные яйца.