В Омской области появится еще один пляж

Согласно материалам соответствующей конкурсной процедуры, стартовавшей на портале госзакупок в четверг, 2 мая 2024 года, в обязательном порядке необходимо установить спасательную вышку высотой около 2,5 метра. Среди других узнаваемых элементов заявлены пляжные «зонты» и раздевалки — все из дерева.
Как следует из разработанного проекта, зона отдыха разместится на побережье озера длиной около 200 метров в границах местного природного заказника «Пойма Любинская». При этом уточняется, что территория будущего пляжа используется как место «стихийного» отдыха.
«Предлагается функционально разделить территорию на следующие планировочные модули: входная зона (автостоянка, сервис и информирование), зона панорамных видов (на бровке рельефа), Большая поляна (центральное пространство для массовых мероприятий), зона тихого отдыха и прогулок (в том числе и у воды), лодочная станция и пляж», — обозначено в представленной проектировочной документации.
Уточняется, что непосредственно пляж расположится на территории площадью около 0,8 ГА, тогда как рекреационная зона займет порядка 2,2 ГА. Среди объектов и локаций, которые необходимо обустроить, в том числе «костровое место», «научная станция» (детская площадка", беседка-лекторий, консольные видовые площадки, мостки для рыбной ловли, а также модульный причал (понтон) для лодок.
Запланировано, что новый пляж появится уже во второй половине июля 2024 года. В совокупности работы максимально оцениваются в 3,529 миллиона рублей.
Напомним, к концу лета пляж с инфраструктурой для рыболовства должен также появиться в райцентре Одесское.