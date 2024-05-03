В Омской области появится еще один пляж

Уточняется, что непосредственно пляж расположится на территории площадью около 0,8 ГА, тогда как рекреационная зона займет порядка 2,2 ГА. Среди объектов и локаций, которые необходимо обустроить, в том числе «костровое место», «научная станция» (детская площадка", беседка-лекторий, консольные видовые площадки, мостки для рыбной ловли, а также модульный причал (понтон) для лодок.