В Башкирии резко сократилось количество ветеранов ВОВ

В Башкирии резко сократилось количество ветеранов Великой Отечественной войны. 79-ю годовщину Победы в республике отметят 124 участника и 39 инвалидов ВОВ, сообщили корреспонденту UFA.AIF.RU в Минтруде РБ.
Согласно данным пресс-службы ведомства, на 1 мая в республике проживают также 58 жителей блокадного Ленинграда и 1 — осажденного Севастополя, 48 несовершеннолетних узников концлагерей и 7298 тружеников тыла.
Отметим, что их число резко стало сокращаться после 2020 года. 75-летие Победы в РБ встречали 889 ветеранов (участников и инвалидов). В 2021 г. их осталось 493, в 2022-м — 363, а на 1 апреля 2023 — всего 250.
К слову, в регионе проживает около 150 жителей в возрасте 100 и более лет. Многие из них отметили вековой юбилей в 2023 году.