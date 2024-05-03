Группа «Пикник» выпустила первую песню после теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Группа «Пикник» сообщила в Telegram-канале, что выпустила песню «Гитары тихие рыданья» и клип на нее, это первый релиз после теракта в «Крокус сити холле».
«Премьера! “Гитары тихие рыданья”, — говорится в сообщении коллектива.
Также недавно группа сообщила о том, что начала работу над новым туром. «Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!» — сообщили участники.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.