Где и когда можно освятить пасхальные куличи в Ростове, Батайске, Таганроге, Новочеркасске

В храме Великомученика Георгия Победоносца в Великую субботу, 4 мая, освящение куличей начнется с 11:00 до 21:00. Чтение Деяний святых апостолов пройдет в 23:00, а пасхальная полунощница и Крестный ход — в 23:30. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая, в 00:00 начнется пасхальная утреня, часы Пасхи, ранняя Божественная литургия. В 08:30 — часы Пасхи, а в 09:00 — поздняя пасхальная Божественная литургия. Освящение куличей продолжится в 03:00, а затем с 06:00 до 20:00. В 17:00 состоится Всенощное бдение в честь Престольного Праздника храма святого великомученика Георгия Победоносца с пасхальной Великой вечерней.