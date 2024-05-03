Где и когда можно освятить пасхальные куличи в Ростове, Батайске, Таганроге, Новочеркасске

Рассказываем, когда приходить на службу и в какое время начинают освящать пасхальную снедь в храмах Ростова, Батайска, Таганрога и Новочеркасска.
Стоит отметить, что каждый приход устанавливает свои правила и формирует праздничную программу.
На Дону освящение пасхальной снеди — яиц, куличей и творожных пасх, ориентировочно, начинается около полудня после Божественной литургии.
Ростов-на-Дону
В центральном донском соборе — Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы освящение куличей начнется в Великую субботу, 4 мая, в 12:00. В 20:00 состоится чтение Деяний святых апостолов. В 23:00 — пасхальная полунощница и Крестный ход. На Пасху, 5 мая, в 00:00 пройдет Божественная литургия. С 5 утра продолжится освящение куличей, а в 17:00 состоится пасхальная Великая вечерня.
В храме преподобного Серафима Саровского 4 мая освятить пасхальную снедь можно будет с 12:00 до 20:00. В 23:20 начнется пасхальная полунощница. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая, в 00:00 начнется пасхальная заутреня и Божественная литургия. Освящение пасхальных куличей и яиц продолжится с 07:00 до 19:00.
В Татианинском храме при ДГТУ в Великую субботу, 4 мая, освящение куличей начнется в 11:00 и продолжится до 17:00. В 21:00 пройдет чтение Деяний святых апостолов. В 23:30 начнется полунощница и Крестный ход. В Светлое Христово Воскресение освятить куличи можно с 08:00 до 15:00.
В Старо-Покровском храме в Великую субботу, 4 мая, освятить пасхальную снедь можно с 12:00 до 22:00. В 23:00 пройдет пасхальная полунощница. На Пасху, 5 мая, в 00:00 состоится пасхальное богослужение и Божественная литургия. Освящение куличей продолжится с 09:00 до 16:00.
В храме Великомученика Георгия Победоносца в Великую субботу, 4 мая, освящение куличей начнется с 11:00 до 21:00. Чтение Деяний святых апостолов пройдет в 23:00, а пасхальная полунощница и Крестный ход — в 23:30. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая, в 00:00 начнется пасхальная утреня, часы Пасхи, ранняя Божественная литургия. В 08:30 — часы Пасхи, а в 09:00 — поздняя пасхальная Божественная литургия. Освящение куличей продолжится в 03:00, а затем с 06:00 до 20:00. В 17:00 состоится Всенощное бдение в честь Престольного Праздника храма святого великомученика Георгия Победоносца с пасхальной Великой вечерней.
Батайск
В Великую субботу, 4 мая, в Николо-Матроновском храме освящение куличей пройдет с 11:00 до 21:00. В 23:30 начнется полунощница. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая, в 00:00 пройдет Крестный ход. С 03:00 до 20:00 продолжится освящение пасхальной снеди.
В Великую субботу, 4 мая, в храме праведного Иоанна Русского освящение куличей пройдет с 12:00 до 15:00 каждые 30 минут. В 23:00 начнется пасхальная полунощница. На Пасху, 5 мая, в 00:00 состоится пасхальное богослужение. Освящение куличей продолжится с 03:00 до 15:00 каждые 30 минут.
В Вознесенском храме в Великую субботу, 4 мая, в 05:00 пройдет утреня и Крестный ход. В 07:30 — Божественная литургия св. Василия Великого, а в 23:30 начнется полунощница. На Пасху, 5 мая, в 00:00 пройдет Крестный ход, праздничное богослужение, освящение куличей.
Таганрог
В храме Всех Святых в Великую субботу, 4 мая, освятить куличи можно с 11:00 до 14:00. Пасхальное богослужение начнется в 23:00. Продолжится освящение пасхальной снеди с 03:00 до 12:00 в Светлое Христово Воскресение, 5 мая.
В Великую субботу, 4 мая в храме преподобного Серафима Саровского куличи можно освятить с 10:00 до 14:00. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая пасхальное богослужение пройдет с 23:00 до 03:00, освящение куличей продолжится с 03:00 до 17:00.
В Свято-Никольском храме 4 мая освятить куличи можно с 12:00 до 18:00. В 23:30 начинается полунощница. На Пасху, 5 мая, утреня и Божественная литургия пройдет с 00:00 до 02:30, а продолжится освящение пасхальной снеди с 02:30 до 17:00.
Новочеркасск
В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Великую субботу, 4 мая, с 08:30 пройдет Божественная литургия, а с 13:00 начнется освящение пасхальной снеди. В 23:00 состоится пасхальная полунощница и Крестный ход, а в полночь — пасхальная заутреня и праздничная божественная литургия. В Светлое Христово Воскресение, 5 мая, в 03:00 снова начнется освящение пасхальных куличей, яиц и праздничной снеди, а в 17:00 состоится Великая пасхальная вечерня.
В Свято-Александро-Невском храме в Великую субботу, 4 мая, в 08:00 состоится Божественная литургия и освящение хлеба и вина. В 23:30 — пасхальная полунощница. На Пасху, 5 мая, в полночь состоится пасхальная утреня, а в 02:00 — пасхальная Божественная литургия.
В храме св. Иоанна Златоуста в Великую субботу, 4 мая, освящение пасхальной снеди начнется в 11:00. В 23:15 пройдет полунощница. В полночь состоится праздничное богослужение. В 03:00 продолжится освящение куличей и пасхальных яиц. В 16:00 пройдет Великая вечерня в первый день Пасхи.