В Челябинске пройдёт конкурс на лучшее бомбоубежище

Все бомбоубежища города разделили на три группы в зависимости от их вместимости — до 150 человек, от 150 до 600, более 600. Каждой группе после смотра будут присуждать три призовых места.
Конкурс проводят для того, чтобы оценить их состояние, выявить эффективные формы и способы использования в мирное время. Также это необходимо для поддержания готовности сооружения к приёму людей для укрытия в случае необходимости.
На первом этапе конкурса организации, на балансе которых есть защитные сооружения гражданской обороны, предоставили документы и фотографии бомбоубежищ. На втором проводятся выездные проверки. И после подведения итогов победителей наградит мэр Наталья Котова. Проведение мероприятия находится под контролем вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.
В октябре прошлого года бомбоубежища Магнитогорска, в которых жители смогут укрыться в случае опасности, нанесли на интерактивную карту «Геопортала Челябинской области».