На время репетиций Парада Победы 4 и 7 мая 2024 в Перми изменится движение общественного транспорта

Кроме того, во время проведения репетиций Парада Победы 4 и 7 мая 2024 в центре Перми изменится движение общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов № 10 и № 41 будут следовать до остановки «улица Попова». Автобусные маршруты № 50 и № 51 поедут в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Маршруты № 60 и № 81 будут курсировать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, а № 14, № 33 и № 68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.