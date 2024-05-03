На время репетиций Парада Победы 4 и 7 мая 2024 в Перми изменится движение общественного транспорта

Рассказываем, какие улицы перекроют в центре Перми 4 и 7 мая 2024 для репетиций Парада Победы и как будет ходить общественный транспорт.
Какие улицы перекроют в центре Перми 4 и 7 мая 2024 для репетиций Парада Победы, и как будет ходить общественный транспорт
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, введут запрет на движение по Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Пушкина, а также по улицам Екатерининской и Луначарского на участке от Газеты «Звезда» до Куйбышева. Ограничение будет действовать 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00.
В период с 4 по 9 мая 2024 будет запрещено оставлять автомобили на центральных улицах Перми. На Октябрьской площади парковка автотранспорта запрещена до 00:00 11 мая.
Как будет ходить общественный транспорт во время репетиций Парада Победы в центре Перми 4 и 7 мая 2024
Кроме того, во время проведения репетиций Парада Победы 4 и 7 мая 2024 в центре Перми изменится движение общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов № 10 и № 41 будут следовать до остановки «улица Попова». Автобусные маршруты № 50 и № 51 поедут в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Маршруты № 60 и № 81 будут курсировать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, а № 14, № 33 и № 68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.
Экскурсионный маршрут № 300 т работать не будет. Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны Парада Победы.
Также изменится схема движения общественного транспорта в период монтажа сцены на Октябрьской площади. До 10 мая 2024 автобусы маршрутов № 10 и № 41 совершают посадку и высадку пассажиров на временном остановочном пункте «ПНИПУ». Временная остановка располагается на четной стороне Комсомольского проспекта в районе дома № 34.
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта рекомендуют быть более внимательными. Актуальное расписание, маршруты следования и движение автобусов и трамваев можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.