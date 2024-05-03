Узбекистанцев ожидают теплые, но дождливые выходные с грозами

Каракалпакстан и Хорезмская область
В субботу, 4 мая, местами дождь, возможна гроза,
Бухарская и Навоийская области
Переменная облачность,
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, 4 мая местами ожидается дождь, 5 мая он пройдет по всем регионам, 6 мая — без осадков. Температура 4 мая днем — 20−25 градусов, 5 мая — 20−25 градусов, 6 мая — 23−28 градусов.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, 4 мая местами, а 5 мая по всем областям пройдет дождь, местами сильный. Также возможна гроза. К 6 мая осадки прекратятся. Температура днем
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, 4 мая осадков не ожидается, а 5 мая дождь пройдет местами, возможна гроза. Дождь и гроза возможны местами 6 мая. Температура 4 мая днем составит 24−29 градусов, 5 мая — 20−25 градусов, а 6 мая — 22−27 градусов.
Предгорные и горные районы республики
Переменная облачность, 4 и 5 мая местами дожди, где-то сильные, с грозами. В высокогорьях возможно также пойдет снег. К понедельнику будет без осадков. По горным районам Ташкентской области свыше 2 тысяч метров лавиноопасно.
Температура 4 мая днем составит 9−14 градусов, 5 мая — 7−12 градусов, 6 мая — 11−16 градусов.