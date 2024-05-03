Узбекистанцев ожидают теплые, но дождливые выходные с грозами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. С 4 по 6 мая будет тепло, но дождливо. Также почти по всей республике будет наблюдаться усиление ветра 17−22 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком, сообщает корреспондент Podrobno.uz.