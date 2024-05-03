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Узбекистанцев ожидают теплые, но дождливые выходные с грозами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. С 4 по 6 мая будет тепло, но дождливо. Также почти по всей республике будет наблюдаться усиление ветра 17−22 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°

Каракалпакстан и Хорезмская область

В субботу, 4 мая, местами дождь, возможна гроза, 5—6 мая осадков не ожидается. Температура днем 4 мая составит 22−27 градусов, 5 мая — 20−25 градусов; 6 мая — 24−29 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, 4—5 мая местами дождь, возможна гроза, 6 мая -без осадков. Температура днем 4—5 мая — 22−27 градусов, 6 мая — 24−29 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, 4 мая местами ожидается дождь, 5 мая он пройдет по всем регионам, 6 мая — без осадков. Температура 4 мая днем — 20−25 градусов, 5 мая — 20−25 градусов, 6 мая — 23−28 градусов.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, 4 мая местами, а 5 мая по всем областям пройдет дождь, местами сильный. Также возможна гроза. К 6 мая осадки прекратятся. Температура днем 4—5 мая будет в пределах 22−27 градусов, 6 мая — 24−29 градусов.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, 4 мая осадков не ожидается, а 5 мая дождь пройдет местами, возможна гроза. Дождь и гроза возможны местами 6 мая. Температура 4 мая днем составит 24−29 градусов, 5 мая — 20−25 градусов, а 6 мая — 22−27 градусов.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, 4 и 5 мая местами дожди, где-то сильные, с грозами. В высокогорьях возможно также пойдет снег. К понедельнику будет без осадков. По горным районам Ташкентской области свыше 2 тысяч метров лавиноопасно.

Температура 4 мая днем составит 9−14 градусов, 5 мая — 7−12 градусов, 6 мая — 11−16 градусов.