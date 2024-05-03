День Победы в Перми 9 мая 2024 года. Подробная программа мероприятий

9 мая в Перми отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году в регионе пройдёт около 200 мероприятий. 9 мая в Перми состоится Парад Победы и выступит певец Алексей Гоман. В этом году все мероприятия пройдут под лозунгом «Фронт и тыл — сила в единстве». Предполагается, что в них будут участвовать около миллиона жителей. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий празднования Дня Победы в Перми.
Возложение цветов.
9 мая в Перми традиционно начнётся с церемонии возложения цветов. В 08:30 она пройдёт у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде.
Около мемориала «Скорбящая» у Северной дамбы и возле памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу 9 мая пройдёт Вахта Памяти. Её будут нести бойцы Юнармейского Поста № 1.
Парад 9 мая 2024 года в Перми.
Парад Победы 9 мая в Перми начнётся в 10:00 на Октябрьской площади. В нём примет участие 20 коробок военнослужащих пермского гарнизона и более 20 единиц военной техники.
«В параде примет участие Пермский губернский оркестр, который после отправится на праздничный концерт в Добрянку», — рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.
По Октябрьской площади также пройдёт рота барабанщиков и линейная группа Пермского военного института. Музыкальное сопровождение будет представлено сводным оркестром, в который войдут представители Пермского военного института войск национальной гвардии, Главного управления МЧС по Пермскому краю и Пермского суворовского военного училища.
Посмотреть парад пермяки смогут со специальных трибун, однако надо учитывать, что всем мест может не хватить. Поэтому торжественное прохождение войск будут транслировать на экране возле Театра-Театра и в эфире ГТРК «Пермь» по телевизору.
Праздничный концерт 9 мая в Перми.
Праздничная программа на площади около Театра-Театра начнётся в 10:00 с трансляции Парада Памяти, который пройдёт на Октябрьской площади. Пермяки, которые не смогут или не захотят быть на самом прохождении, смогут увидеть его на большом экране. Прямой эфир также будет проводить сайт perm.aif.ru в сообществе «АиФ-Прикамье» в соцсети «Вконтакте».
Затем, в 12:00 на сцене у Театра-Театра начнётся праздничная музыкальная программа. Хэдлайнером концерта станет певец Алексей Гоман, который выступит в финале вечера. Концертная программа на эспланаде продлиться до 21:00.
Празднование 9 мая в центре Перми в 2024 году.
На набережной Камы с 12:00 до 19:00 пройдут тематические концертные программы. Там установят фотозоны, будет звучать музыка, работать интерактивные площадки.
В 15:00 исторический парк «Россия — Моя история» (ул. Монастырская, 2 к1) представит праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. В них примет участие Духовой оркестра кадетской роты им. капитана В. Татищева.
Праздничный салют 9 мая в Перми.
В 2024 году власти отказались от проведения праздничного салюта 9 мая. В администрации Перми сайту perm.aif.ru объяснили, что причиной стало усиление мер антитеррористической защиты. В мэрии уточнили, что аналогичное решение приняли во многих городах страны.
Акция «Бессмертный полк» — 2024.
Акция «Бессмертный полк» в Перми и других городах России в этом году пройдёт в онлайн-режиме. Однако помимо традиционных онлайн-форматов представляют новые. Как рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Пермском крае Руслан Шамсутдинов, в этом году портреты героев могут разместить на речном транспорте, а также в небе. Сейчас эти вопросы обсуждаются.
Жители Пермского края могут узнать подробности об участии в акции «Бессмертный полк» на официальном сайте акции polkrf.ru. Несмотря на то, что в прошлом году шествия «Бессмертного полка» в Перми не было, многие жители выходили в город с портретами своих героев. Они приносили их на парад и другие мероприятия в день празднования Дня Победы.
День Победы в районах Перми.
«Для создания праздничной атмосферы в районах города с 9 по 12 мая в муниципальных учреждениях культуры пройдут тематические программы и концерты для жителей города, акции и соревнования, приуроченные ко Дню Победы», — рассказала заместитель главы Перми Ольга Андрианова.
Всего в Перми должны провести более 100 мероприятий.
Индустриальный район.
15.00−17.00 в Саду им. Миндовского пройдёт Концертная программа, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Кировский район.
В 10:00 начнётся торжественное мероприятие «Героям войны посвящается». Оно пройдёт возле памятника героям-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (улица Водников, 31).
В 11:00 состоится ещё одно торжественное мероприятие — уже около Бронекатера — АК 454 на улице Буксирной, 4.
В 12:00 в Кировском районе начнётся Парад Памяти. Торжественное прохождение войск состоится на площади перед ДК им. Кирова на улице Кировоградской, 26. Колонны пройдут от улицы Ласьвинской до улицы Федосеева.
В 12:30 в сквере около ДК им. Кирова состоится возложение цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В 13:00 у парапета возле ДК им. Кирова начнётся праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
В 15:00 на площадке по адресу улица ул. Торговая, 20 пройдёт праздничная программа «Победная весна». Аналогичная программа состоится в 17:00 на площадке по улице Ласьвинской, 60.
С 15:00 до 19:00 праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, пройдёт в парке «Счастье есть» на улице Маршала Рыбалко, 106.
Мотовилихинский район.
В Мотовилихинском районе 9 мая пройдёт концерт в парке на улице Гашкова, 20. В сквере им. Калачникова состоится культурно-массовое мероприятие, посвящённое Дню Победы. Администрация города не уточняет время проведения мероприятий.