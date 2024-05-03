День Победы в Перми 9 мая 2024 года. Подробная программа мероприятий

Жители Пермского края могут узнать подробности об участии в акции «Бессмертный полк» на официальном сайте акции polkrf.ru. Несмотря на то, что в прошлом году шествия «Бессмертного полка» в Перми не было, многие жители выходили в город с портретами своих героев. Они приносили их на парад и другие мероприятия в день празднования Дня Победы.