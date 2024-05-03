Сквер имени Бориса Рыжего официально появился в Екатеринбурге

В перспективе планируется благоустроить сквер — провести освещение (проект уже готов), поставить скамейки и даже обустроить амфитеатр у дома детства Рыжего. На площадке могли бы выступать поэты. Впрочем, это касается участка от улицы Ферганской до Сухоложской. А за Сухоложской сквер планируется обустроить иначе. Возможно, как сказал Сергин, здесь появятся площадки для воркаута и выгула собак. В бюджете Екатеринбурга уже определена строка для благоустройства сквера, но не прописана сумма. Еще, как ожидается, в проект вложится местное бизнес-сообщество. Добавим, что в этом году 8 сентября Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет.