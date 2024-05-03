Сквер имени Бориса Рыжего официально появился в Екатеринбурге

В поддержку инициативы были поданы 190 подписей местных жителей и ходатайство Музея истории Екатеринбурга. Речь идет о зеленом участке по улице Титова от улицы Ферганской до улицы Братской. Рядом со сквером стоит дом, в котором прошло детство поэта, и школа, где он учился.
Идея о присвоении скверу на Вторчермете имени Бориса Рыжего появилась еще семь лет назад. Планировалось, что это будет участок по улице Ферганской, который тоже находится рядом с домом Рыжего. Но в то время инициатива столкнулась с непониманием местного сообщества ветеранов. Однако в последние годы интерес и к жизни Бориса Рыжего, и к его творчеству в микрорайоне возрос.
В перспективе планируется благоустроить сквер — провести освещение (проект уже готов), поставить скамейки и даже обустроить амфитеатр у дома детства Рыжего. На площадке могли бы выступать поэты. Впрочем, это касается участка от улицы Ферганской до Сухоложской. А за Сухоложской сквер планируется обустроить иначе. Возможно, как сказал Сергин, здесь появятся площадки для воркаута и выгула собак. В бюджете Екатеринбурга уже определена строка для благоустройства сквера, но не прописана сумма. Еще, как ожидается, в проект вложится местное бизнес-сообщество. Добавим, что в этом году 8 сентября Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет.