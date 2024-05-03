Жителей Самарской области предупредили о заморозках 4 и 5 мая 2024 года

В Самарской области 4 и 5 мая 2024 года прогнозируют заморозки. Такую информацию распространяет Приволжское УГМС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
— Объявлен оранжевый уровень опасности, — уточнили в Приволжском УГМС.
Заморозки ожидаются в ночное время в большинстве районов Самарской области. Температура воздуха и почвы может опуститься до −1…-5 градусов.
Напомним, что в начале мая отмечается аномальная погода. Температура воздуха держится на отметке ниже средних показателей. А 3 мая Самарскую область завалило снегом.