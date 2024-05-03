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Жителей Самарской области предупредили о заморозках 4 и 5 мая 2024 года

В ближайшие ночи в Самаре и области температура воздуха опустится ниже нуля.

Сейчас в Ричмонде: +27° 0 м/с 54% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 4 и 5 мая 2024 года прогнозируют заморозки. Такую информацию распространяет Приволжское УГМС. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

— Объявлен оранжевый уровень опасности, — уточнили в Приволжском УГМС.

Заморозки ожидаются в ночное время в большинстве районов Самарской области. Температура воздуха и почвы может опуститься до −1…-5 градусов.

Напомним, что в начале мая отмечается аномальная погода. Температура воздуха держится на отметке ниже средних показателей. А 3 мая Самарскую область завалило снегом.