Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане — Идрисова

«Здесь у нас полное взаимопонимание, и президент Российской Федерации также активно поддерживает все формы сотрудничества, в том числе между образовательными организациями. Более 80 филиалов, которые открыты у российских вузов за рубежом, они как раз находятся на пространстве СНГ. И из этих 80, порядка 40% именно в Узбекистане», — сообщила Идрисова.