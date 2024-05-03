Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане — Идрисова

Более 80 филиалов российских вузов находятся в СНГ, из них 40% в Узбекистане. Об этом рассказала врио ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Российская гостья поделилась впечатлениями от участия в пленарной сессии III Ташкентского международного инвестиционного форума, где выступал Шавкат Мирзиёев.
Она отметила, что президент Узбекистана отдельно подчеркнул необходимость развития образования.
«Здесь у нас полное взаимопонимание, и президент Российской Федерации также активно поддерживает все формы сотрудничества, в том числе между образовательными организациями. Более 80 филиалов, которые открыты у российских вузов за рубежом, они как раз находятся на пространстве СНГ. И из этих 80, порядка 40% именно в Узбекистане», — сообщила Идрисова.
Также она добавила, что налицо большой интерес как со стороны российских студентов к обучению в Узбекистане, так и со стороны студентов из Узбекистана — в российских учебных заведениях.
Почему открытие филиала или кампуса высшего учебного заведения за рубежом — это большой вызов для вуза? Какую роль в эффективной реализации такого проекта играет научная поддержка? Как активное развитие программ дополнительного профессионального образования повлияет на укрепление торгово-экономических связей Узбекистана и России? При каком формате взаимодействия университеты могут внести свой вклад в создание уникального образовательного продукта?