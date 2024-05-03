Ушел из жизни омский тренер по единоборствам Виктор Востриков

Востриков посвятил свою жизнь воспитанию и тренировкам детей, он прививал им чувство дисциплины и любовь к спорту. За свою жизнь он воспитал таких спортсменов, как Дмитрий Кромм, Евгений Корман, Евгений Смотриченко, Сергей Минасян, Руслан Кадыров и многих других.