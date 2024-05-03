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Ушел из жизни омский тренер по единоборствам Виктор Востриков

Ему было 69 лет.

Источник: соцсети

В Омске на 70-м году жизни скончался известный тренер по единоборствам Виктор Востриков. Сообщение о его смерти опубликовали в официальном паблике клуба смешанных единоборств «Сатурн-Профи» во «ВКонтакте».

В клубе отметили, что Востриков был одним из первых воспитанников, а также помощником Владимира Зборовского.

Востриков посвятил свою жизнь воспитанию и тренировкам детей, он прививал им чувство дисциплины и любовь к спорту. За свою жизнь он воспитал таких спортсменов, как Дмитрий Кромм, Евгений Корман, Евгений Смотриченко, Сергей Минасян, Руслан Кадыров и многих других.