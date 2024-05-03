Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоград 5 мая привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Великая вечерня на Пасху пройдет в Александро-Невском соборе Волгограда.

В Волгоград на Пасху привезут Благодатный огонь из Иерусалима. Лампаду из Храма Гроба Господня сначала доставят в Москву, затем в город-герой. Святыню раздадут всем желающим после Пасхальной вечерни в Александро-Невском соборе, где богослужения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

— Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Волгоград к вечерней службе в Светлое Христово Воскресение, — рассказал пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов.

Доставит Благодатный огонь в Волгоград делегация Фонда Андрея Первозванного. Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе начнется 5 мая 2024 года в 17.00. После святыню по традиции передадут и в другие храмы города и области.

Большого крестного хода на Пасху в Волгограде 2024 году не будет. Его отменили, как и все массовые мероприятия на открытых площадках на майские праздники.