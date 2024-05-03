В Волгоград 5 мая привезут Благодатный огонь из Иерусалима

В Волгоград на Пасху привезут Благодатный огонь из Иерусалима. Лампаду из Храма Гроба Господня сначала доставят в Москву, затем в город-герой. Святыню раздадут всем желающим после Пасхальной вечерни в Александро-Невском соборе, где богослужения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.