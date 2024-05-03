Под Ростовом хотят построить полуостров и заселить его гамадрилами

В Ростовской области планируют создать полуостров с гамадрилами. Об этом donnews.ru рассказал начальник отдела парка «Малинки» Павел Айгишев. Полуостров появится в Красносулинском районе. Его возведут на территории парка. Всего там будут проживать около двадцати приматов.
Сообщается, что на участке построят теплый вольер, а также там будут устанавливать скалы.
Кроме того, для туристов на полуострове, возможно, разместят специальный пассажирский вагон с панорамным остеклением крыши.
Работы по созданию проекта уже ведутся.