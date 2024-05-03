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Под Ростовом хотят построить полуостров и заселить его гамадрилами

Для приматов установят теплый вольер и скалы.

В Ростовской области планируют создать полуостров с гамадрилами. Об этом donnews.ru рассказал начальник отдела парка «Малинки» Павел Айгишев. Полуостров появится в Красносулинском районе. Его возведут на территории парка. Всего там будут проживать около двадцати приматов.

Сообщается, что на участке построят теплый вольер, а также там будут устанавливать скалы.

Кроме того, для туристов на полуострове, возможно, разместят специальный пассажирский вагон с панорамным остеклением крыши.

Работы по созданию проекта уже ведутся.

туризм и отдых