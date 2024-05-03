Виза в популярную у россиян страну с 1 июня станет платной

Россиянам объявили, что с 1 июня станет платной виза на Шри-Ланку. Плату будут взимать с граждан всех возрастов, включая детей.
Стоимость визы составит 75 долларов, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
К стоимости визы нужно добавить сервисный сбор в 18,5 доллара и сбор за предоставление услуги, это еще 9 долларов.
«Таким образом, с 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара или 9400 рублей по текущему курсу ЦБ РФ», — уточнили в ассоциации.
До ноября прошлого года от уплаты визовых сборов освобождались дети до 12 лет, а с ноября и до конца мая плату за визу для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии полностью отменили.
В АТОР полагают, что власти Шри-Ланки еще могут изменить свое решение, так как существует риск, что страна потеряет до 2 млн туристов в год.