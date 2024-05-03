Метеоролог КФУ рассказал, когда весеннее тепло вернется в Казань

Юрий Переведенцев отметил, что самой холодной на этой неделе ожидается предстоящая ночь — с пятницы на субботу, когда в Казани похолодает до −1 градуса. Если прогноз оправдается, то будет поставлен абсолютный рекорд холода на эту дату за всю историю метеонаблюдений в городе.