20 парадных расчетов и легендарный танк Т-34: как пройдет парад Победы 9 мая 2024 года в Самаре

9 мая Самара вновь присоединится к проведению парада Победы. Программа мероприятия будет обширной. Участие примут парадные расчеты, несколько десятков единиц военной техники. Рассказываем, как пройдет парад Победы 9 мая 2024 года в Самаре, как туда попасть и когда состоятся репетиции.
Даты репетиций парада Победы в Самаре в 2024 году
Репетиции военного парада, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024 году пройдут в Самаре три раза. Они запланированы на 3 и 6 мая в 19:00, а также 7 мая в 10:00 (генеральная репетиция). Традиционно местом проведения станет площадь Куйбышева.
Попасть на нее в этот момент не получится — для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь будет ограничен. Власти также отмечают, что во время тренировок с 1-й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. Местных жителей просят не пугаться и не паниковать.
Как пройдет парад Победы в Самаре в 2024 году
Парад Победы в Самаре в 2024 году, как и всегда, пройдет на площади Куйбышева. Сбор гостей начнется в 9:00, а сам парад стартует в 10:00. Участие в нем примут более 20 парадных расчетов, также будет задействовано около 30 единиц военной техники.
Торжественное мероприятие откроет легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года. После проведения парада на площади пройдет акция «Солдатская каша». Все желающие смогут подкрепиться гречневой кашей и чаем.
Как попасть на парад Победы в Самаре 9 мая 2024 года
Попасть на парад Победы в Самаре 9 мая 2024 года можно только по пропускам, их выдают бесплатно. В первую очередь их получают участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла, вдовы ветеранов, сопровождающие их родственники, почетные гости, общественные лидеры и молодежные активисты. Однако жители региона могут посмотреть прямую трансляцию парада — прямое включение с площади Куйбышева будет вестись с 10:00.