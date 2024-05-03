20 парадных расчетов и легендарный танк Т-34: как пройдет парад Победы 9 мая 2024 года в Самаре

Попасть на нее в этот момент не получится — для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь будет ограничен. Власти также отмечают, что во время тренировок с 1-й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. Местных жителей просят не пугаться и не паниковать.