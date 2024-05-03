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Немайская погода: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за метелей и сильного ветра

Штормовое предупреждение объявлено 4 мая в Челябинской области.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 4 мая в Челябинской области. Из-за опасных погодных явлений региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— Ночью 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололёд, на дорогах гололедица от наката), метели. Днем местами прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 4 мая в регионе будет 0, +2°C, местами заморозки до −3°C. Днем сильного потепления не ожидается: столбики термометров покажут 0, +5°C, на юге дойдет до +9°C.