Немайская погода: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за метелей и сильного ветра

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 4 мая в Челябинской области. Из-за опасных погодных явлений региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.
— Ночью 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололёд, на дорогах гололедица от наката), метели. Днем местами прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 4 мая в регионе будет 0, +2°C, местами заморозки до −3°C. Днем сильного потепления не ожидается: столбики термометров покажут 0, +5°C, на юге дойдет до +9°C.