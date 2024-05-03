Пасха 2024 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах

В 2024 году Пасху православные будут отмечать 5 мая. В Светлое Христово Воскресение и накануне в храмах Волгограда и области пройдут праздничные богослужения, священники будут освящать куличи и яйца. В Волгоград по традиции доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Пасхальные богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Однако большого крестного хода на Пасху в 2024 году в Волгограде не будет, как и других массовых мероприятий на майские праздники. Их решили не проводить из соображений безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.
Службы в храмах на Пасху в Волгограде 5 мая 2024
Торжественные службы и освящение куличей и яиц на Пасху пройдут в каждом православном храме Волгограда и области. В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского ночная служба начнется 4 мая 2024 года в 23.30. Пасхальная вечерня начнется 5 мая 2024 в 17.00. Возглавит богослужения митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. После праздничного богослужения волгоградцам раздадут привезенный из Иерусалима Благодатный огонь.
Где и когда освятить куличи и яйца на Пасху 2024 в Волгограде
Принести куличи и яйца в храмы можно днем в субботу и утром в Христово Воскресение. Освятить пасхальную снедь в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде 4 мая 2024 в Великую Субботу можно по окончании Божественной Литургии и до 23.00. В день Пасхи 5 мая — с 7.00 до 16.00.
В Казанском храме Волгограда освящение куличей, яиц и прочей пасхальной снеди на Пасху пройдет 4 мая 2024 каждые полчаса с 13.00 до 21.00 и 5 мая по окончании ночной литургии, каждые полчаса с 4.00 до 10.00. Пасхальную вечерню 5 мая в 17.00 здесь отменили.
На Тулака храм Богоявления Господня на Ярославской, 5 приглашает православных на освящение куличей 4 мая 2024 с 11.00, 5 мая — с 2.30 до 6.30 и с 10.00 до 11.00.
В храме Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе Волгограда святить пасхальную снедь 4 мая будут после Божественной Литургии, которая начнется в 7.30, 5 мая — после богослужений, которые начнутся в полночь и в 8.00.
Владимирский храм в Жилгородке ждет прихожан святить куличи 4 мая после утренней службы — с 12.30 до 15.30, 5 мая — после ночной службы около 3.00 и с 8.00 до 12.30.
В храмах Красноармейского района Волгограда Полунощница начнется 4 мая с 23.00 до 23.30, Пасхальное богослужение — 5 мая в 0.00. Освящение куличей на Пасху 2024 пройдет:
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (пр. Столетова, 4): 4 мая — с 10.00 до 13.00 и с 19.00 до 23.00; 5 мая — после ночного богослужения около 3.00), с 7.00 до 8.30 и с 10.30 до 13.00.
Храм святого адмирала Феодора Ушакова (ул. Фадеева, 39Б): 4 мая — после утренней Литургии и с 14.00 до 17.00, 5 мая — после ночного богослужения.
Храм Николая Чудотворца в Сарепте (ул. Сологубова, 26А): 4 мая — после утренней Литургии и в 21.45; 5 мая — после ночного богослужения и каждый час с 6.00.
Храм святого Иннокентия Московского (ул. Нижняя, 21а): 5 мая — после ночного богослужения до 2.30.
Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Танеева, 18): 4 мая — около 11.00 после утренней Литургии, 5 мая — после ночного богослужения.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Гражданская, 32А): 4 мая — в 12.00, 13.00, 14.00 и каждый час с 18.00 до 21.00. 5 мая — после ночного богослужения и в 8.00 и 9.00.
Храм Флора и Лавра (р.п. Южный, 9): 4 мая — с 19.00 до 23.00 и 5 мая после ночного богослужения.
Храм святой великомученицы Екатерины (пр. Героев Сталинграда, 2): 4 мая в 9.30 и 17.00, 5 мая в 8.00.