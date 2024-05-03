Пасха 2024 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах

Принести куличи и яйца в храмы можно днем в субботу и утром в Христово Воскресение. Освятить пасхальную снедь в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде 4 мая 2024 в Великую Субботу можно по окончании Божественной Литургии и до 23.00. В день Пасхи 5 мая — с 7.00 до 16.00.