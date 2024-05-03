В Волгоградской области ветеран Георгий Роговой отмечает 100-летие

Прокурор региона Денис Костенко поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов прокуратуры Волгоградской области Георгия Исааковича Рогового.
Ветеран поделился с гостями воспоминаниями о войне и работе в органах прокуратуры.
В сентябре 1942 года Георгий Исаакович в возрасте 18 лет был призван в Красную Армию. Он воевал в составе 2-го Белорусского фронта 5-й танковой армии 10-го танкового корпуса 11-й мотострелковой бригады командиром пулеметного взвода.
Участвовал в боях в Восточной Пруссии, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. В прокуратуре ветеран трудился с 1957 по 1979 год и ушел на заслуженный отдых в должности помощника прокурора Волгоградской области по оперативному учету в чине старшего советника юстиции.
Георгий Исаакович был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.