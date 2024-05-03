В Волгоградской области ветеран Георгий Роговой отмечает 100-летие

Участвовал в боях в Восточной Пруссии, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. В прокуратуре ветеран трудился с 1957 по 1979 год и ушел на заслуженный отдых в должности помощника прокурора Волгоградской области по оперативному учету в чине старшего советника юстиции.