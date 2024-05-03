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Власти: Военный парад 9 Мая пройдет в Ростове без зрителей

Ростовская область, 3 мая 2024. DON24.RU. В рамках празднования Дня Победы в Ростовской области пройдет более 2500 мероприятий, посвященных 79-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Как сообщили в донском правительстве, в муниципалитетах пройдут чествования ветеранов, выступления фронтовых бригад, концерты во дворах. Во всех музеях области запланированы тематические мероприятия, выставочные проекты и лекции, кинопоказы, уроки мужества.

Так, в Ростовской филармонии 7 мая состоится концерт «Великий май» ансамбля русских народных инструментов «Донцы» и творческого объединения «Классик-концерт», 8 мая пройдет концерт «День Победы» оркестра русских народных инструментов «Дон».

В День Победы, 9 Мая, на площадке перед филармонией пройдет проект-акция «Победа — одна на всех!», где прозвучат песни времен Великой Отечественной войны. В этот же день в Музыкальном театре состоится концерт «Песни военных лет».

В музее «Самбекские высоты» в День Победы пройдет концертная программа «Самбекская весна». В информационно-выставочном центре запланирована трансляция фильмов о войне.

Учреждения культуры примут участие в акции «Окна Победы», разместив на окнах георгиевские ленты.

На Театральной площади Ростова-на-Дону 9 Мая пройдет военный парад, зрителями которого станут ветераны Великой Отечественной войны. В целях обеспечения безопасности присутствие жителей и гостей города не планируется. Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на сайте правительства региона, в соцсетях и на телеканале «ДОН 24».