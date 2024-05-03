Центр Нижнего Новгороде перекроют ради пасхальных мероприятий 4—5 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в связи с проведением Пасхального богослужения с 18:00 4 мая до 04:00 5 мая перекроют движение транспорта по ул. Стрелка и близлежащим проездам около собора Александра Невского.
Также 5 мая в центре столицы Приволжья пройдёт Пасхальный крестный ход. С 22:00 4 мая до 09:00 5 мая закроют проезд по ул. Рождественская, Зеленскому съезду, ул. Широкая, пл. Народного Единства, ул. Октябрьская (на участке от улицы Добролюбова до улицы Алексеевской).
Кроме того, с 09:00 до 17:30 5 мая закроют часть площади Минина и Пожарского (от ул. Варварская до Зеленского съезда), ул. Октябрьская (от ул. Добролюбова до ул. Алексеевская), Зеленский съезд, ул. Широкая и Рождественская, Благовещенской площади, Похвалинскому съезду (на участке от ул. М. Покровской до Благовещенской пл.), пл. Благовещенской, Канавинскому мосту, ул. Советская (на участке от ул. И. Романова до пл. Ленина и от площади до ул. Самаркандская), ул. Керченская и Самаркандская.
Схемы движения изменят трамваи №№ 2 и 21 (до конечной остановки «Улица Маслякова»), а также ряд автобусов.
Напомним, что с 00:01 до 14:30 4 мая в центре Нижнего Новгорода закрыт проезд в связи с подготовкой к военному параду##.