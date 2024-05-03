Центр Нижнего Новгороде перекроют ради пасхальных мероприятий 4—5 мая.

Кроме того, с 09:00 до 17:30 5 мая закроют часть площади Минина и Пожарского (от ул. Варварская до Зеленского съезда), ул. Октябрьская (от ул. Добролюбова до ул. Алексеевская), Зеленский съезд, ул. Широкая и Рождественская, Благовещенской площади, Похвалинскому съезду (на участке от ул. М. Покровской до Благовещенской пл.), пл. Благовещенской, Канавинскому мосту, ул. Советская (на участке от ул. И. Романова до пл. Ленина и от площади до ул. Самаркандская), ул. Керченская и Самаркандская.