Весна берет паузу: Прибрежные города Краснодарского края зальет дождями

Но юге России выходные, 4 и 5 мая, ожидаются солнечными. Ливни затронут лишь часть прибрежных городов Краснодарского края. Вдоль Черного моря дожди будут сопровождаться грозами. Туристов просят не уходить во время непогоды в походы по горам.
«На юге России в предстоящие выходные вероятность дождей будет невелика, лишь на черноморском побережье, от Джубги до Адлера, пройдут ливни, местами с грозами. Температурный режим будет далек от комфортных значений и не превысит +22 градуса», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
В Сочи 4 мая столбики на термометрах рухнут до +16 градусов, 5 мая на курорте ожидается +15. Дожди усилятся в воскресенье. В Туапсе дожди пройдут днем 4 мая, а в светлую Пасху, по прогнозам, будет сухо, но ветрено.
«Осадки в основном ждем по южной половине края. Больше всего предгорные районы, Черноморское побережье, районы Туапсе и Сочи. Местами сильные осадки с мокрым снегом пройдут в горах. 4 мая днем температура воздуха будет уже 15−20 градусов. 5-го числа 13−18, в юго-восточных предгорьях 8−13. Кроме этого, 5 мая будет усиление ветра местами с порывами до 15−20 метров в секунду», — добавила главный синоптик региона Светлана Попова.
Весна берет паузу. Это будет заметно и по ночным температурам. По данным метеорологов, если ночные температуры 4 мая будут в пределах 8−13 градусов, то 5 и 6 мая ночью ожидается похолодание до 2 градусов.
В Геленджике и Анапе в выходные будет солнечно. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла.
В городах вдоль Азовского моря температура воздуха на выходных будет держаться на отметках в +17 градусов. С 6 мая потеплеет до +22 градусов.
В Краснодаре тоже ожидается временное понижение температуры из-за холодного фронта. 4 мая в кубанской столице воздух прогреется лишь до +19, а 5 мая и вовсе будет +16 тепла. Начало рабочей недели обещает принести потепление и безветренную погоду.