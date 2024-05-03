Весна берет паузу: Прибрежные города Краснодарского края зальет дождями

«Осадки в основном ждем по южной половине края. Больше всего предгорные районы, Черноморское побережье, районы Туапсе и Сочи. Местами сильные осадки с мокрым снегом пройдут в горах. 4 мая днем температура воздуха будет уже 15−20 градусов. 5-го числа 13−18, в юго-восточных предгорьях 8−13. Кроме этого, 5 мая будет усиление ветра местами с порывами до 15−20 метров в секунду», — добавила главный синоптик региона Светлана Попова.