Мягкий балтийский климат: биолог рассказал, может ли Куршская коса стать краем магнолий

Распространение магнолий на территории Куршской косы маловероятно. К такому выводу пришла в своей публикации старший научный сотрудник национального парка, к.б.н. Ирина Губарева.
Она отметила, что некоторые посетители нацпарка беспокоятся о возможном распространении магнолий в природной среде Куршской косы. Они задаются вопросом, могут ли магнолии, выращиваемые в посёлках, «уйти в природу» так же, как алыча.
Губарева заметила, что только листопадные представители этого вида растений смогли акклиматизироваться на территории косы. Это произошло благодаря многолетней селекции и усилиям по адаптации, а также потеплению климата.
Исследовательница отметила, что в условиях Калининградской области некоторые виды магнолий дают хорошие всходы из семян. Одиночное дерево без близких родственных экземпляров может завязать плоды, но не всегда семена вызревают или развиваются должным образом, что затрудняет размножение. Магнолии могут хорошо переопыляться, поэтому потомство может иметь разные характеристики от родителей. Но вопрос о том, смогут ли эти растения распространиться в лесах косы, остаётся открытым, считает Губарева.
Несколько факторов делают это маловероятным. Во-первых, отсутствие достаточного количества родственных видов рядом ограничивает возможность размножения. Во-вторых, магнолии не привлекают птиц и животных для распространения своих семян. Поэтому вероятность, что эти растения начнут произрастать в лесах косы, остаётся низкой.