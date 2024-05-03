Мягкий балтийский климат: биолог рассказал, может ли Куршская коса стать краем магнолий

Исследовательница отметила, что в условиях Калининградской области некоторые виды магнолий дают хорошие всходы из семян. Одиночное дерево без близких родственных экземпляров может завязать плоды, но не всегда семена вызревают или развиваются должным образом, что затрудняет размножение. Магнолии могут хорошо переопыляться, поэтому потомство может иметь разные характеристики от родителей. Но вопрос о том, смогут ли эти растения распространиться в лесах косы, остаётся открытым, считает Губарева.