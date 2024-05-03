Для парада на 9 мая улицы в центре Петербурга будут перекрывать два дня

Помимо этого, СПб ГКУ «ДОДД» сообщает о перекрытиях на День Победы еще в двух районах Петербурга: Петродворцовом и Кронштадтском. С 9:30 до 13:00 9 мая для проведения мероприятий перекроют движение по Санкт-Петербургскому проспекту от Рубинштейнской улицы до Разводной улицы и по Петергофской улице от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского. А с 8:00 до 23:00 — по Коммунистической улице вдоль Якорной площади в Кронштадте от Овражного парка до Советского моста.