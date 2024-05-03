Лотерея без правил: как калининградцы пытаются найти льготные авиабилеты

На горячей линии «Аэрофлота» сообщают, что субсидированные билеты для жителей Калининградской области на сайте компании начали продавать с 3 мая. Их можно найти в разделе «Спецпредложения», в котором нужно выбрать категорию «Субсидированные перевозки», где среди доступных программ есть Калининградская область. На май льготных билетов уже нет в наличии, на июнь покупка пока возможна. Для этого потребуется загрузить сканы титульного листа паспорта и страницы с пропиской. На проверку документов отводится до пяти дней, после чего у покупателя есть два дня на оплату. Билеты «Смартавиа» доступны только в офисах и у агентов, перечисленных по ссылке на сайте перевозчика.