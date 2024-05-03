«Чувствует себя очень плохо»: Истощенного нерпенка привезли в Петербург из Осиновца

Маленького и истощенного ладожского нерпенка привезли в Петербург из Осиновца. Ластоногому в жизни очень не повезло. Он не только сильно исхудал, но еще и подцепил тюленьи вши. Теперь малыша будут спасать специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы».
— Детеныш чувствует себя очень плохо, — рассказали в Telegram-канале фонда.
Из-за того, что малыш поражен тюленьими вшами, его прозвали «булочка с кунжутом». И хотя название забавное, ситуация вовсе не веселая. Но теперь детеныш в заботливых руках специалистов. Они сделают все возможное, чтобы вылечить нерпенка, а также привести его к нормальным показателям по весу.
Напомним, что ранее к специалистам поступила маленькая ладожская нерпочка, которую нашли на берегу одного из предприятий в Кировске. Ее заметили сотрудники при обходе территории. Малышка сидела совсем одна. Но теперь она находится под присмотром.