«Чувствует себя очень плохо»: Истощенного нерпенка привезли в Петербург из Осиновца

Из-за того, что малыш поражен тюленьими вшами, его прозвали «булочка с кунжутом». И хотя название забавное, ситуация вовсе не веселая. Но теперь детеныш в заботливых руках специалистов. Они сделают все возможное, чтобы вылечить нерпенка, а также привести его к нормальным показателям по весу.