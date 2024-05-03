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Во сколько обойдется школьная форма в 2024 году

В новом учебном году стоимость школьной формы традиционно зависит от предпочтений покупателя, но не превысит 200 рублей за комплект. Расходы посчитало издание Tochka.by.

Источник: Tochka.by

С нового учебного года 20 минских школ примут участие в эксперименте по введению единого стиля деловой одежды. Но еще с 2022 года в Беларуси был введен первый обязательный элемент школьной формы для учеников, а с 2023-го добавили второй обязательный элемент.

Цены на школьную одежду варьируются в зависимости от комплекта и размера. Например, комплект для мальчика из жилета и брюк обойдется примерно в 100 рублей, а комплект для девочки с трикотажным жилетом и юбкой будет стоить около 85 рублей.

Дополнительные элементы, такие как бомбер или пиджак, могут увеличить стоимость до 150−200 или 130−150 рублей соответственно.

Предприятия «Беллегпрома» шьют одежду для школьников в четырех гаммах: синей, серой, черной и бордовой.

К слову, ранее Белстат посчитал, что за год школьная форма, в частности для девочек, подорожала на 1,9%.

образование