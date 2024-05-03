Погода сделала сюрприз: трассу М-5 в Челябинской области накрыло снегопадом

Снегопад начался 3 мая в Челябинской области. Осадки наблюдаются в западной части региона.
Автомобилисты, которые двигаются по трассе М-5, публикуют видео погодных условий. Помимо снега, сложности доставляет туман.
— На въезде в Златоуст — снег и туман, езжайте аккуратно, — предупреждают автомобилисты.
В настоящий момент никаких пробок на трассе нет. Движение осуществляется без серьезных затруднений.
Напомним, из-за непогоды в Челябинской области ранее объявили штормовое предупреждение. Ночью 4 мая в регионе ожидаются заморозки до −3 градусов.