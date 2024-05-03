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Погода сделала сюрприз: трассу М-5 в Челябинской области накрыло снегопадом

На западе Челябинской области начался снегопад 3 мая.

Сейчас в Ричмонде: +27° 0 м/с 54% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: t.me/trassam5_ufa_chelyabinsk

Снегопад начался 3 мая в Челябинской области. Осадки наблюдаются в западной части региона.

Автомобилисты, которые двигаются по трассе М-5, публикуют видео погодных условий. Помимо снега, сложности доставляет туман.

— На въезде в Златоуст — снег и туман, езжайте аккуратно, — предупреждают автомобилисты.

В настоящий момент никаких пробок на трассе нет. Движение осуществляется без серьезных затруднений.

Напомним, из-за непогоды в Челябинской области ранее объявили штормовое предупреждение. Ночью 4 мая в регионе ожидаются заморозки до −3 градусов.