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Сотрудника Василеостровской администрации лишили прав за пьяную езду

Мировой судья участка № 16 в Санкт-Петербурге лишила водительских прав на 1,5 года сотрудника администрации Василеостровского района Александра Борисенко, который отказался от медицинского освидетельствования, когда его заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Судья заключила, что господин Борисенко не выполнил законные требования сотрудника ДПС о прохождении освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Сотрудник районной администрации признал вину и раскаялся в содеянном. Ему также назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

24 апреля мировой судья привлек господина Борисенко к ответственности за оставление места ДТП (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ), лишив его водительских прав на один год.

Ранее «Дорожный инспектор» сообщил, что 2 февраля полицией был задержан начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Александр Борисенко, который управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. По информации СМИ, вечером 1 февраля он попал в аварию на Наличной улице и пытался скрыться. На место прибыли сотрудники ДПС, которые составили два протокола — за оставление места аварии и отказ от медосвидетельствования.

ГИБДД