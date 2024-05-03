Сотрудника Василеостровской администрации лишили прав за пьяную езду

Ранее «Дорожный инспектор» сообщил, что 2 февраля полицией был задержан начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Александр Борисенко, который управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. По информации СМИ, вечером 1 февраля он попал в аварию на Наличной улице и пытался скрыться. На место прибыли сотрудники ДПС, которые составили два протокола — за оставление места аварии и отказ от медосвидетельствования.