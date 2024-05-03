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В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В районе горы Кара-Коба под Севастополем в течение часа буде происходит плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О этом сообщает пресс-служа МЧС Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности», — информирует Telegram-канал ведомства.

Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.

МЧС