В МЧС Севастополя объяснили причину громких звуков

«На данный момент пиротехники МЧС России в районе горы Кара-Коба ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация взрывоопасных находок произойдет в период с 17:30 до 18:30. Просим граждан сохранять спокойствие. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности», — информирует Telegram-канал ведомства.
Накануне плановые работы по уничтожению взрывоопасных преметом на поигоне Кара-Коба проводились 16 апреля. В то же день флот проводил тренировку со стрельбой из разных видов стрелкового оружия.