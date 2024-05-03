Кремль назвал опасными слова Макрона о введении войск на Украину
Накануне в интервью журналу The Economist Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину.
Медведев назвал плюсы от конференции по Украине в Швейцарии
По его словам, она засвидетельствует крах мирного плана, который предлагал Владимир Зеленский.
В Берлине загорелся завод оборонной компании Diehl
Пожарные предупредили о риске распространения ядовитого дыма, поскольку на заводе воспламенились химические вещества, включая цианид меди и серную кислоту.
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
По ее словам, она не стала это афишировать, чтобы составить собственное мнение без «лишних комментариев».
В центральной России объявили оранжевый уровень опасности погоды
В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками.
Главные новости к вечеру 3 мая
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Кремль назвал опасными слова Макрона о введении войск на Украину