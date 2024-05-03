Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 3 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Кремль назвал опасными слова Макрона о введении войск на Украину
Накануне в интервью журналу The Economist Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину.

Медведев назвал плюсы от конференции по Украине в Швейцарии
По его словам, она засвидетельствует крах мирного плана, который предлагал Владимир Зеленский.

В Берлине загорелся завод оборонной компании Diehl
Пожарные предупредили о риске распространения ядовитого дыма, поскольку на заводе воспламенились химические вещества, включая цианид меди и серную кислоту.

Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
По ее словам, она не стала это афишировать, чтобы составить собственное мнение без «лишних комментариев».

В центральной России объявили оранжевый уровень опасности погоды
В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками.