Главные новости к вечеру 3 мая

Кремль назвал опасными слова Макрона о введении войск на Украину

Накануне в интервью журналу The Economist Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки своих военнослужащих на Украину.



Медведев назвал плюсы от конференции по Украине в Швейцарии

По его словам, она засвидетельствует крах мирного плана, который предлагал Владимир Зеленский.



В Берлине загорелся завод оборонной компании Diehl

Пожарные предупредили о риске распространения ядовитого дыма, поскольку на заводе воспламенились химические вещества, включая цианид меди и серную кислоту.



Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс

По ее словам, она не стала это афишировать, чтобы составить собственное мнение без «лишних комментариев».



В центральной России объявили оранжевый уровень опасности погоды

В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками.