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Заморозки возвращаются: какая погода будет в Казахстане 4 мая

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на субботу 4 мая.

Сейчас в Ричмонде: +27° 0 м/с 54% 758 мм рт. ст. +20°

АЛМАТЫ, 3 мая — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, прогнозируют синоптики.

Пройдут дожди с грозами, в ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке страны погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на северо-западе, севере, востоке — туман.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангыстауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на юге Актюбинской и Абайской областей, на востоке, в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.

Шымкент: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.