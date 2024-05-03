Заморозки возвращаются: какая погода будет в Казахстане 4 мая

АЛМАТЫ, 3 мая — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, прогнозируют синоптики.
Пройдут дожди с грозами, в ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке страны погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на северо-западе, севере, востоке — туман.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
На большей части Мангыстауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на юге Актюбинской и Абайской областей, на востоке, в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
Шымкент: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.