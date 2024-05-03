Azur air объявила о запуске чартерных рейсов из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Azur air запускает чартерные рейсы из Калининграда в Анталью. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
В расписании аэропорта «Храброво» указано, что первый рейс запланирован на 6 мая. Время в пути составит почти семь часов. Периодичность вылетов — раз в неделю, по понедельникам.
Чартерные рейсы из Калининграда в Анталью планировали запустить 26 апреля. Southwind рассчитывала выполнять их до ноября. Компания также анонсировала прямые перелёты из Калининграда в Стамбул. Однако Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для Southwind. Вместо неё чартерные рейсы планировала выполнять турецкая Tailwind Airlines, но компания не получила допуск. В результате в конце апреля группа туристов из Калининграда отправилась в Анталью на Azur air по удлинённому маршруту.
С 22 мая чартеры из «Храброво» также планирует запустить турецкая Corendon Airlines. «На этих рейсах полетят, по имеющейся информации, только туристы Fun&Sun, другие игроки рынка пока не выражали намерение брать блоки мест», — сообщали в АТОР.