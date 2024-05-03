Azur air объявила о запуске чартерных рейсов из Калининграда в Анталью

Чартерные рейсы из Калининграда в Анталью планировали запустить 26 апреля. Southwind рассчитывала выполнять их до ноября. Компания также анонсировала прямые перелёты из Калининграда в Стамбул. Однако Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для Southwind. Вместо неё чартерные рейсы планировала выполнять турецкая Tailwind Airlines, но компания не получила допуск. В результате в конце апреля группа туристов из Калининграда отправилась в Анталью на Azur air по удлинённому маршруту.