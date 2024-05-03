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В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Датские подростки с 15 лет получат возможность делать аборт без согласия родителей, а срок прерывания беременности в стране увеличивается до 18-й недели, сообщает министерство здравоохранения Дании.

Источник: © РИА Новости

«Порог прерывания беременности переносится на 18-ю неделю беременности… При этом 15−17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается, увеличение срока возможности проведения аборта необходимо для того, чтобы дать женщинам больше времени и возможности действовать на основе информации, которую они получают в ходе дородовых обследований. Также сообщается, что минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет, а значит человек сам может «сделать выбор в отношении своего тела».

Согласно пресс-релизу, изменения вступят в силу с июня 2025 года.

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