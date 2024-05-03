В Дании подростки с 15 лет смогут делать аборт без согласия родителей

Как отмечается, увеличение срока возможности проведения аборта необходимо для того, чтобы дать женщинам больше времени и возможности действовать на основе информации, которую они получают в ходе дородовых обследований. Также сообщается, что минимальный возраст для начала половой жизни в стране составляет 15 лет, а значит человек сам может «сделать выбор в отношении своего тела».