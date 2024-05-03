Глава мусорного оператора объяснил конфликт с депутатами- «экосексуалами»

«Вести-Томск» писали, что фразу про «экосексуалов» Курилов сказал на заседании городской Думы, где задавалось много вопросов. В разговоре с РБК он сказал, что это была встреча председателей территориальных общественных объединений, где в том числе была беседа с помощником депутата от «Яблока». Самих депутатов, по его словам, там не было.