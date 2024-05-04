Что можно и нельзя делать в Проклов день 4 мая, который называют Ляльник

Не рекомендуется посещать леса, поля, а также другие открытые места, чтобы не встретиться с темными силами. Не следует посещать кладбище. Запрещено 4 мая рассказывать плохие сны. Это связано с тем, что они могут реализоваться. Нельзя собирать цветы, ломать ветки, рвать листья. Считается, что можно навлечь проблемы.