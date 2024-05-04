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Что можно и нельзя делать в Проклов день 4 мая, который называют Ляльник

Собрали приметы и запреты на 4 мая, когда отмечают Проклов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 мая вспоминает святого Прокла. В народе отмечают Проклов день. Есть еще одно название — Ляльник. Оно возникло из-за того, что 4 мая девушки «лялили» хорошую погоду.

Что нельзя делать 4 мая

Не рекомендуется посещать леса, поля, а также другие открытые места, чтобы не встретиться с темными силами. Не следует посещать кладбище. Запрещено 4 мая рассказывать плохие сны. Это связано с тем, что они могут реализоваться. Нельзя собирать цветы, ломать ветки, рвать листья. Считается, что можно навлечь проблемы.

Что можно делать 4 мая

По традиции, в указанный день всегда угощали Домового, который являлся главным защитником дома. Ему ставили сладости и молоко. Также день подходит для того, чтобы провести генеральную уборку.

Согласно приметам, мерцающие в небе звезды указывают на грозу. В том случае, если зацвела черемуха, то ждали засушливого лета. Гром 4 мая предвещал хороший урожай хлеба.

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