Роспотребнадзор Приморья озвучил пугающую статистику по клещам в 2024 году

Вернувшись из леса или устроив стоянку, обязательно снова нужно осмотреть одежду и тело. В помещение не рекомендуется заносить свежесобранные растения, а также одежду и предметы, на которых могут притаиться клещи. Домашних животных тоже нужно осматривать и обрабатывать препаратами от паразитов.