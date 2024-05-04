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Роспотребнадзор Приморья озвучил пугающую статистику по клещам в 2024 году

Сотни людей уже пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших от укусов клещей в Приморье в 2024 году превысило показатели прошлого года на 7,2%, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

О серьёзной ситуации с клещами говорит и превышение средних многолетних показателей по укусам на 17.2%. В медицинские учреждения Приморья уже обратились 850 человек, среди них 227 детей. География нападений клещей распространяется на 28 муниципалитетов региона.

У двух клещей, которых сняли с жителей сёл Спасское и Степное, обнаружили антиген энцефалита, рассказали в эпидемиологическом отделе Роспотребнадзора Приорья. Пострадавшим экстренно ввели противоклещевой иммуноглобулин.

Специалисты управления напомнили, что на природе нужно обрабатывать одежду специальными спреями от клещей, осматривать себя каждые полчаса. Нельзя лежать и сидеть на траве, а ночёвки и стоянки устраивать необходимо только на песчаной почве или участках без растительности.

Вернувшись из леса или устроив стоянку, обязательно снова нужно осмотреть одежду и тело. В помещение не рекомендуется заносить свежесобранные растения, а также одежду и предметы, на которых могут притаиться клещи. Домашних животных тоже нужно осматривать и обрабатывать препаратами от паразитов.

Обнаружив присосавшегося клеща, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где его снимет врач. В течение суток паразита нужно отнести в лабораторию, где его проверят на энцефалит и болезнь Лайма.

здоровье