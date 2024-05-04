Заглянет летняя жара, на выходных в Приморье до +30 °С

В первый выходной недели с запада к Приморью приблизятся фронтальные разделы китайского циклона, вызывая облачность. Погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается и в континентальных районах температуры останутся высокими, +22…+30 °С. Прохладнее будет на южном побережье, +12…+19 °С. Более низкие температуры на востоке края, +7…+11 °С. 5 мая в регионе ожидается облачность, без существенных осадков, при этом ночь станет теплее, а вот дневные температуры прохладнее, чем в субботу на несколько градусов.