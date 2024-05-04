Заглянет летняя жара, на выходных в Приморье до +30 °С

Выходные весной — самое время для отдыха с семьей или друзьями на природе, и погода будет этому благоволить. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», 4 и 5 мая будет по-летнему тепло. В различных районах края воздух прогреется до +30 °С. Однако уже в начале следующей недели край ожидают природные катаклизмы. Более того, объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о погоде — в материале «КП — Владивосток».
В первый выходной недели с запада к Приморью приблизятся фронтальные разделы китайского циклона, вызывая облачность. Погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается и в континентальных районах температуры останутся высокими, +22…+30 °С. Прохладнее будет на южном побережье, +12…+19 °С. Более низкие температуры на востоке края, +7…+11 °С. 5 мая в регионе ожидается облачность, без существенных осадков, при этом ночь станет теплее, а вот дневные температуры прохладнее, чем в субботу на несколько градусов.
Во Владивостоке в субботу без осадков, переменная облачность. Воздух прогреется до +15°С, за городом будет немного теплее. Синоптики передают ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине сильный.
Тепло в первый выходной и в Уссурийске. В городе дует ветер южный, юго-восточный умеренный, со второй половины сильный. Температура воздуха составит 20…22°C.
В Находке 4 мая столбики термометров поднимутся до 18…20°C. Перемнная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный до сильного, утром слабый.
Погода сильно изменится уже в понедельник. По расчетам синоптиков, в начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона. С Желтого моря он выйдет на Японское море и будет смещаться над акваторией, вызывая осадки. Наиболее сильные дожди пройдут в южной половине края 6 и 7 мая. Поэтому есть угроза подтоплений и других опасных явлений из-за непогоды. Как ранее сообщала «КП», из-за прогнозируемого ветра и мощных осадков объявлено штормовое предупреждение.
В преддверии непогоды стоит насладиться теплыми выходными.