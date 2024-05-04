Заморозки и 35-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 4 мая

В Астане переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 23−25 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.
На западе Акмолинской области дождь, на севере, востоке области небольшой дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, днем 15−20 тепла. В Кокшетау переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7−12, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 15−17 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 2−7, днем 23−28, в горных районах области 13−18 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.
В области Жетысу без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 4, днем 23−28, в горных районах области 20 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 26−28 тепла.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, в горных и предгорных районах области 13, днем 20−25, на севере, западе области 28 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 28−30 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса, днем 8−13 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 тепла, на поверхности почвы заморозки 3 градуса, днем 9−11 тепла.
Днем на севере, западе Атырауской области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 9−14, ночью на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 13−18 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
Ночью дождь, днем на юге, востоке Мангистауской области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 7, днем 17−22 тепла. В Актау переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 20−22 тепла.
Ночью и утром на севере Актюбинской области небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 9, днем 10−15, на юге области 18 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла.
На западе, севере, востоке Костанайской области дождь, гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, днем 7−12, на юге области 16 тепла. В Костанае переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 9−11 тепла.
В Северо-Казахстанской области дождь. Днем на севере области гроза. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер южный ночью 9−14, на севере области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, на востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 11−16, на юго-востоке области 19 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, днем гроза. Ветер южный ночью 9−14, порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха 5−7, днем 14−16 тепла.
Ночью на западе, юге Павлодарской области дождь, днем дождь, на западе, севере области гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 15−20 тепла. В Павлодаре переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.
На севере, востоке, в центре Карагандинской области дождь, на западе, юге области небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, ночью в центре области, днем на востоке, в центре области временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 17−22, на юге области 25 тепла. В Караганде переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.
Ночью на западе области Улытау небольшой дождь, днем на западе, севере, области дождь, на востоке, в центре области небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, днем 21−26, на севере области 15 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области осадки (преимущественно дождь), днем на севере области небольшой дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, на востоке области заморозки 2 градуса, днем 20−25, на севере, востоке области 10−15 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.
На западе, севере области Абай дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на юге области 12 тепла, днем 22−27, на севере области 18 тепла. В Семее переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-восточный ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 22−24 тепла.
Днем на севере Кызылординской области небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер северный, северо-западный 9−14, на юге, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 30−35, на севере области 20−25 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 31−33 тепла.
На западе, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 7, днем 22−27, в горных районах области 18 тепла. В Таразе переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.