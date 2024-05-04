Заморозки и 35-градусная жара: погода в Казахстане на сегодня, 4 мая

На севере, востоке, в центре Карагандинской области дождь, на западе, юге области небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, ночью в центре области, днем на востоке, в центре области временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 17−22, на юге области 25 тепла. В Караганде переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.