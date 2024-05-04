Жители Русского острова боятся появления парка тигров

«По поводу этого проекта — он готовится давно. Меня звали, я ходил смотрел территорию. Поймите, проекты могут быть разные, можно сделать и безопасный сафари-парк, но какой там будет не понятно. Потому что придумать можно что угодно, а подробностей их проекта я не знаю. Если рассуждать об условиях содержания животных, то им необходимы большие территории, чтобы они имели возможность бегать, причём речь не только про тигров. Также необходимы крепкие вольеры, чтобы они не могли их повредить и выбраться», — прокомментировал директор Шкотовского сафари-парка, Дмитрий Мезенцев.