Жители Русского острова боятся появления парка тигров

Они опасаются, что шутки про провожающих до дома местных жителей опасных хищников могут стать реальностью. Что планируют построить на Русском острове, и насколько это будет безопасно — в материале vl.aif.ru.
Морской курорт для хищников.
Новый парк с тиграми на Русском острове на берегу бухты Новик планируют открыть в 2025 году. Сафари-парк на Русском станет первым и пока единственным в мире, где тигры смогут свободно выходить на берег моря. При этом для людей прогулочная зона вдоль Новика перекрываться не будет.
«Сейчас проводим работы по проектированию остальных объектов и получению разрешений на строительство. В этом году планируем обустроить автопарковки, начнём строить здания для обслуживания вольеров: ветеринарный блок, кормоцех, навес для лёгкой техники. И, соответственно, начнём строительство вольерного комплекса. Ввести вольерный комплекс в эксплуатацию и начать показ тигров планируем к концу 2025 года», — сообщил директор Центра «Амурский тигр», Сергей Арамилев.
В новом сафари парке планируется размещение 5 тигров, которых отправит Московский зоопарк. А также будет две особенности, отличающих сафари-парк на русском острове от всех остальных в России. Во-первых, тигры смогут находиться у берега моря, так как один из вольеров будет захватывать часть побережья. Что в свою очередь добавляется заповеднику преимущество, так как за хищниками можно будет наблюдать практически как в естественной среде обитания. Во-вторых, застройщики хотят создать стеклянный туннель, по которому посетители будут смотреть на хищников в лесу.
Что показывает опыт?
В Приморском крае уже существуют сафари-парк в Шкотовском районе. Приморский Сафари-парк является ландшафтным и с новой территорией занимает 16 га. В нем находятся парки: тигров, львов, леопардов, медведей, хищных зверей, копытных и птиц. Его опыт показывает, что первым делом необходимо обеспечить безопасность не только посетителей, но и жителей близлежащих территорий.
«По поводу этого проекта — он готовится давно. Меня звали, я ходил смотрел территорию. Поймите, проекты могут быть разные, можно сделать и безопасный сафари-парк, но какой там будет не понятно. Потому что придумать можно что угодно, а подробностей их проекта я не знаю. Если рассуждать об условиях содержания животных, то им необходимы большие территории, чтобы они имели возможность бегать, причём речь не только про тигров. Также необходимы крепкие вольеры, чтобы они не могли их повредить и выбраться», — прокомментировал директор Шкотовского сафари-парка, Дмитрий Мезенцев.
Чего боятся люди?
С 2019 года жители посёлка Парис высказывали своё мнение и были против постройки Сафари-парка. Сильно их мнения не поменялись за последние 5 лет.
«Я придерживаюсь того, что шутки про тигров, что они меня провожают до дома или от дома, станут актуальными. Если честно, ещё в голове непонятно как будет всё строиться, как всё будет выглядеть в конечном итоге. Сафари-парк около жилого комплекса, тем более с таким маленьким расстоянием нас не устраивает. За всех собак в округе будет страшно», — рассказала жительница посёлка Парис Дарья Кулагина.
Жители переживают не только за безопасность, но и за гаражи и огороды, расположенные у моря. Документов на них нет — придомовую территорию жители уже несколько лет пытались оформить в собственность, но, по словам людей, им было отказано. Теперь эти гаражи и огороды по проекту отходят сафари-парку.
«Я считаю, что открытие парка очень опасно. Потому что все такие парки, зоопарки должны находиться за пределами жилого комплекса, где-нибудь подальше. Думаю, что даже если будет огорожена часть свободного пространства, водного, где-нибудь какой-нибудь один выпрыгнет и тогда уже будет беда. Так как тигры — очень высоко прыгают и хорошо плавают», — поделилась жительница посёлка Парис Наталья Игнатова.
Большинство страхов идут от незнания. Местный жители говорят, что им никто не объяснил, как будут обеспечивать их безопасность. Больше того — никто не спросил их мнения, согласны ли они на такое опасное соседство.