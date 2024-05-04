Что священники откажутся освящать на Пасху?

«В освящении продуктов люди видят какую-то связь своей семьи, себя с церковной традицией и хотят как-то прикоснуться к этому. Бывает, люди рано утром приходят, чтобы на завтрак принести освящённую еду. Бывает целую корзину приносят, чего там только нет: и коньяк, и сало — всё на свете. Ну и что? Это же продукты. Алкоголь, если в меру, то это допустимо. Вот наркотики мы не освящаем, да ни разу и не видел такого за все годы священства», — говорит Евгений Сидорин.