Что священники откажутся освящать на Пасху?

5 мая отмечают Пасху, о традициях которой многие имеют спутанные представления.
Священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин рассказал «АиФ в Кузбассе», что точно откажутся освящать на Пасху.
«В освящении продуктов люди видят какую-то связь своей семьи, себя с церковной традицией и хотят как-то прикоснуться к этому. Бывает, люди рано утром приходят, чтобы на завтрак принести освящённую еду. Бывает целую корзину приносят, чего там только нет: и коньяк, и сало — всё на свете. Ну и что? Это же продукты. Алкоголь, если в меру, то это допустимо. Вот наркотики мы не освящаем, да ни разу и не видел такого за все годы священства», — говорит Евгений Сидорин.
В целом на вопросы, что освящать, как красить яйца и другие подобные, он вспоминает высказывание одного из ранних богословов о христианском понимании жизни: «В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь».