Гидрометцентр: в Хабаровске не будет потепления до праздничных дней

Как рассказала специалист, на предстоящих выходных и в начале следующей недели погода в Хабаровском крае будет преимущественно прохладной. Ночные температуры на юге в среднем составят +1…+6 градусов, на севере −3…+2 градуса. Днём в южной части региона будет +14…+20 градусов, на севере и возле Охотского моря +6…+12 градусов. В воскресенье, 5 мая, на юге пройдут дожди, в остальные дни будет сухо.