Гидрометцентр: в Хабаровске не будет потепления до праздничных дней

До начала второй половины майских праздников погода не обрадует хабаровчан теплом. В регионе установится длительный период прохлады, а в конце текущей недели к невысоким температурам прибавятся осадки. Об этом сообщила «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Юлия Зайцева.
Как рассказала специалист, на предстоящих выходных и в начале следующей недели погода в Хабаровском крае будет преимущественно прохладной. Ночные температуры на юге в среднем составят +1…+6 градусов, на севере −3…+2 градуса. Днём в южной части региона будет +14…+20 градусов, на севере и возле Охотского моря +6…+12 градусов. В воскресенье, 5 мая, на юге пройдут дожди, в остальные дни будет сухо.
«В городе сохранится умеренный северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду. Он принесёт достаточно прохладную воздушную массу со стороны Охотского моря, в связи с чем существенного потепления в ближайшие дни ждать не стоит», — отметила Зайцева.