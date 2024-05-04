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Гидрометцентр: в Хабаровске не будет потепления до праздничных дней

В город придёт прохладная воздушная масса со стороны Охотского моря.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

До начала второй половины майских праздников погода не обрадует хабаровчан теплом. В регионе установится длительный период прохлады, а в конце текущей недели к невысоким температурам прибавятся осадки. Об этом сообщила «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Юлия Зайцева.

Как рассказала специалист, на предстоящих выходных и в начале следующей недели погода в Хабаровском крае будет преимущественно прохладной. Ночные температуры на юге в среднем составят +1…+6 градусов, на севере −3…+2 градуса. Днём в южной части региона будет +14…+20 градусов, на севере и возле Охотского моря +6…+12 градусов. В воскресенье, 5 мая, на юге пройдут дожди, в остальные дни будет сухо.

В самом Хабаровске завтра ночью будет +5…+7 градусов, утром сохранится слабоположительная температура, днём столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. Пройдёт кратковременный дождь. Аналогичная погода, но уже без осадков, ожидается и в понедельник.

«В городе сохранится умеренный северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду. Он принесёт достаточно прохладную воздушную массу со стороны Охотского моря, в связи с чем существенного потепления в ближайшие дни ждать не стоит», — отметила Зайцева.