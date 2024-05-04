День покоя и надежды: православные отмечают Великую субботу

Согласно Евангелию, утром следующего дня после распятия к Понтию Пилату пришли иудейские первосвященники и попросили приставить стражу ко входу в пещеру, где был погребен Иисус. Свою просьбу они мотивировали тем, что тело Мессии могут похитить его ученики, чтобы инсценировать Воскресение, в которое противники Христа не верили. Пилат возражать не стал: ко входу в пещеру приставили охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложили печать. Впоследствии именно это и послужило главным доказательством воскрешения пророка. Согласно Священному Писанию, когда тело Христа чудесным образом пропало, вход в пещеру все еще был опечатан, а стража подтвердила, что никто не пытался войти внутрь или выйти наружу.
На сегодняшней утренней службе духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства — победа Христа над смертью и Его воскресение — уже совершилась.
Великая суббота — время покоя, радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы над грехом и смертью. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения — яиц, куличей и пасх.
В храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи происходит торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем паломники из разных стран доставляют к себе на родину к началу ночного богослужения. В Челябинск благодатный огонь доставят в ночь на 5 мая.
На протяжении 48 дней Великого поста верующим предписано соблюдать ограничения в пище. Под запретом все продукты животного происхождения — мясо, яйца, молоко и так далее. В некоторые дни разрешается рыба, однако основу постного рациона составляет растительная пища: крупы, овощи, фрукты и орехи. Последняя неделя Великого поста считается самой строгой. Например, в Великую пятницу верующим вообще рекомендуется воздержаться от приемов пищи — в память о распятом Христе, который, помимо телесной боли, терпел на кресте голод и жажду.
В Великую субботу хозяйки обычно красят яйца и готовят пасхальные блюда, хотя по правилам этот день стоит посвятить сугубо духовной сфере. Лучшее время для бытовой подготовки к Пасхе — среда и четверг, а начиная со Страстной пятницы, любые работы по дому запрещаются. При этом, в соответствии с церковной традицией, считается, что в Великую субботу нужно помириться со всеми, с кем были в ссоре, простить обиды и самому попросить прощения.
Среди народных примет выделим такие:
- Какая погода стоит на Великую субботу, таким будет и все лето.
- Если на Пасху удастся не спать всю ночь, человека ждет удача и благополучие.
- Кто смеется в Страстную субботу — весь год будет плакать.