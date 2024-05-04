День покоя и надежды: православные отмечают Великую субботу

Согласно Евангелию, утром следующего дня после распятия к Понтию Пилату пришли иудейские первосвященники и попросили приставить стражу ко входу в пещеру, где был погребен Иисус. Свою просьбу они мотивировали тем, что тело Мессии могут похитить его ученики, чтобы инсценировать Воскресение, в которое противники Христа не верили. Пилат возражать не стал: ко входу в пещеру приставили охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложили печать. Впоследствии именно это и послужило главным доказательством воскрешения пророка. Согласно Священному Писанию, когда тело Христа чудесным образом пропало, вход в пещеру все еще был опечатан, а стража подтвердила, что никто не пытался войти внутрь или выйти наружу.