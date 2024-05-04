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Священник рассказал, что обязательно должно быть на пасхальном столе

5 мая отмечают Пасху, о традициях которой многие имеют спутанные представления.

Есть мнение, что на пасхальном столе должно быть обязательно 12 блюд. Священник Казанского храма г. Кемерово, протоиерей Евгений Сидорин рассказал «АиФ в Кузбассе», так ли это.

«И столы, и люди, и семьи — все разные. Бывают одинокие люди — зачем им 12 блюд? Поэтому здесь нет никаких жёстких рекомендаций. Насчёт количества и выбора блюд — это народные традиции, которые формировались у славянских народов во времена. Люди исходили из того, что им было доступно. А доступны были куриные яйца. Тот самый продукт, который весь пост нельзя есть, а теперь можно», — говорит священник.

Кулич, как и яйцо, является символом. В его состав входят молоко, яйца, творог — то, от чего люди воздерживаются практически два месяца. И теперь этим продуктам придаётся символическое значение — радости жизни.

Здесь мы делились рецептом классического кулича, который может приготовить дома любой кузбассовец.