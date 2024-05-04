Священник рассказал, что обязательно должно быть на пасхальном столе

«И столы, и люди, и семьи — все разные. Бывают одинокие люди — зачем им 12 блюд? Поэтому здесь нет никаких жёстких рекомендаций. Насчёт количества и выбора блюд — это народные традиции, которые формировались у славянских народов во времена. Люди исходили из того, что им было доступно. А доступны были куриные яйца. Тот самый продукт, который весь пост нельзя есть, а теперь можно», — говорит священник.