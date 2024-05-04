Питерский режиссёр поставит спектакль про рыцарей в Театре кукол Кузбасса

На кукольном спектакле зрители редко задумываются о том, как создаются тряпочные или деревянные «артисты» и даже не догадываются, насколько сложно куклу «оживить». «АиФ в Кузбассе» побывал на репетиции Театра кукол им. А. Гайдара и заглянул за кулисы.