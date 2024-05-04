Питерский режиссёр поставит спектакль про рыцарей в Театре кукол Кузбасса

18 и 19 мая зрителей Театра кукол Кузбасса ждёт премьера музыкального спектакля «Два мелких рыцаря» по книге современного норвежского писателя Рёрвика Бьёрна. Поставит его режиссёр из Санкт-Петербурга Ксения Павлова, чей спектакль «Маленький концерт для фортепиано с медведем» вошёл в программу «Детского Weekend а» фестиваля «Золотая Маска» в 2021 году.
«В лёгкой и юмористической форме спектакль расскажет историю двух незадачливых рыцарей, отправившихся в опасное приключение, цель которого спасти принцессу от злой драконицы. Только вот как героев, так и зрителей ждёт неожиданный сюжетный поворот», — приоткрывают завесу постановки сотрудники кукольного театра.
Также в работе над премьерой задействован белорусский художник Никита Запаскин, уже создавший эскизы декораций и кукол. А детская писательница и драматург Руфина Пршисовская написала инсценировку.
Музыку специально для спектакля пишет молодой композитор Всеволод Королёв, а исполнит созданные им мелодии артист-кукловод и музыкант Александр Ахмедов.
На кукольном спектакле зрители редко задумываются о том, как создаются тряпочные или деревянные «артисты» и даже не догадываются, насколько сложно куклу «оживить». «АиФ в Кузбассе» побывал на репетиции Театра кукол им. А. Гайдара и заглянул за кулисы.