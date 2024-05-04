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Первые майские выходные в Башкирии будут морозными

Первые майские выходные в Башкирии будут морозными.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 88% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

Сегодня, 4 мая, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, утром в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +3,+8°.

В воскресенье, 5 мая, ночью местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1,-6°, днем воздух прогреется до +4,+9°.