Первые майские выходные в Башкирии будут морозными.

Сегодня, 4 мая, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, утром в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +3,+8°.
В воскресенье, 5 мая, ночью местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1,-6°, днем воздух прогреется до +4,+9°.