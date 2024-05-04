Первые майские выходные в Башкирии будут морозными.

В воскресенье, 5 мая, ночью местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1,-6°, днем воздух прогреется до +4,+9°.