Многокилометровая пробка сковала движение во Владивостоке из-за ДТП с байкером

Не для всех мотоциклистов официальное открытие байкерского сезона, которое проходит сегодня во Владивостоке, оказалось удачным. Да и не только для мотолюбителей. Авария с участием двухколесного транспорта буквально сковала одну из оживленных дорог города. Теплый выходной многие жители намеревались провести на природе, а вынуждены простаивать в многокилометровой пробке.
Авария с кроссовером и мото произошла на проспекте 100-летия Владивостока, недалеко от развязки на улицу Фирсова. А пробка в направлении выезда из города растянулась аж с Гоголя. Кто имеенно спровоцировал ДТП, скорее всего, будут выяснять инспекторы ГИБДД. Судя по тому, что скорой нет, обошлось без пострадавших. Другим участникам движениям лучше заранее продумать пути объезда, учитывая дорожную обстановку.
Кстати, в ближайшее часы лучше не выезжать и в центр города. Движение рядом с главной площадью перекроют на время проезда колонны байкеров. Массовый заезд пройдет с 14:55 до 15:30. Речь об участке улицы Светланской, от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича.