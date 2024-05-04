Многокилометровая пробка сковала движение во Владивостоке из-за ДТП с байкером

Авария с кроссовером и мото произошла на проспекте 100-летия Владивостока, недалеко от развязки на улицу Фирсова. А пробка в направлении выезда из города растянулась аж с Гоголя. Кто имеенно спровоцировал ДТП, скорее всего, будут выяснять инспекторы ГИБДД. Судя по тому, что скорой нет, обошлось без пострадавших. Другим участникам движениям лучше заранее продумать пути объезда, учитывая дорожную обстановку.