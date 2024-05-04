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На Южном Урале ожидаются мокрый снег, штормовой ветер и ночные заморозки до −5°C

В субботу, 4 мая, в Челябинской области ожидается прохладная и облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах возможен гололёд. Такой прогноз дали синоптики местного отделения Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Pchela.News

Днём на территории региона столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, в южных районах — до +9. Юго-западный ветер подует со скоростью 9−14 м/с, его порывы могут достигать 22 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до 0…-5.

По данным синоптиков, сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В течение дня воздух прогреется до 4−6 градусов выше ноля. Погодную картину дополнят западный и северо-западный ветра со скоростью 10−15 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до 0…-2.

Несмотря на достаточно холодную погоду, в Челябинске расцвела сакура. Декоративные кусты распустились в горсаду имени Пушкина. Цветение продлится недолго — около пяти дней, поэтому успевайте прийти и пофотографировать эту красоту.