На Южном Урале ожидаются мокрый снег, штормовой ветер и ночные заморозки до −5°C

Днём на территории региона столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, в южных районах — до +9. Юго-западный ветер подует со скоростью 9−14 м/с, его порывы могут достигать 22 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до 0…-5.
По данным синоптиков, сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В течение дня воздух прогреется до 4−6 градусов выше ноля. Погодную картину дополнят западный и северо-западный ветра со скоростью 10−15 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до 0…-2.
Несмотря на достаточно холодную погоду, в Челябинске расцвела сакура. Декоративные кусты распустились в горсаду имени Пушкина. Цветение продлится недолго — около пяти дней, поэтому успевайте прийти и пофотографировать эту красоту.