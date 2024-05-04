На Южном Урале ожидаются мокрый снег, штормовой ветер и ночные заморозки до −5°C

По данным синоптиков, сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В течение дня воздух прогреется до 4−6 градусов выше ноля. Погодную картину дополнят западный и северо-западный ветра со скоростью 10−15 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до 0…-2.